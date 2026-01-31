Este sábado Deportes Limache confirmó una vez más que se ha convertido en la bestia negra de Colo Colo en los dos últimos años, pues ha conseguido una inédita marca ante el Cacique.

Esta jornada ambos equipos se enfrentaron por la primera fecha de la Liga de Primera 2026, donde los Tomateros se impusieron por 3-1 en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Con esto, los albos cortaron nueve años en que no perdían en su partido de estreno, ya que la última vez había sido frente a Unión Española en el Torneo de Apertura 2016-2017.

Pero el dato más relevante es que Limache se ha convertido en el único equipo del fútbol chileno al que Colo Colo no ha podido vencer.

Es más, los cerveceros tienen una abosluta paternidad sobre el máximo campeón del balompié nacional, con tres triunfos y dos empates en cinco partidos disputados.

Cabe recordar que el elenco del interior de la Quinta Región ascendió en 2024 a Primera División, por lo que la Liga de Primera 2025 fue su debut en la serie de honor, donde enfrentó en dos ocasiones al cuadro popular.

En la primera rueda de aquel torneo empataron vencieron por 1-0 a los albos en Quillota, mientras que en el segundo semestre empataron 2-2 en el Estadio Monumental.

Además, compartieron grupo en Copa Chile, donde se enfrentaron dos veces más, con otro empate 2-2 en Macul y una goleada por 4-1 en el Lucio Fariña.

Consignar que antes de todo esto nunca habían coincidido en ningún certamen, pues Deportes Limache se fundó en 2012 y ha tenido un notable recorrido desde la Tercera División B hasta Primera División.

Daniel Castro le ha convertido cuatro goles a Colo Colo con Limache. (Foto: Raúl Zamora/Photosport)

El historial de Colo Colo vs. Deportes Limache:

Copa Chile 2025: Colo Colo 2-2 Limache (30/01/2025)

Liga de Primera 2025: Limache 1-0 Colo Colo (02/05/2025)

Copa Chile 2025: Limache 4-1 Colo Colo (10/05/2025)

Liga de Primera 2025: Colo Colo 2-2 Limache (27/10/2025)

Liga de Primera 2026: Limache 3-1 Colo Colo (31/01/2026)

En síntesis