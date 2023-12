Colo Colo está ad portas de finalizar la temporada 2024. El Cacique no logró sus objetivos a nivel internacional, pues no pasó una ronda en la Copa Libertadores y tampoco avanzó una fase en su participación en la Copa Sudamericana. Además, a nivel local, no consiguió la meta de ir directo a la próxima edición de la máxima competición continental.

En el Popular tendrán que empezar a trabajar en el 2024, temporada donde competirán desde la fase 2 de la próxima Copa Libertadores. Para aquello, se deberá definir la continuidad de Gustavo Quinteros y luego, con el santafesino u otro DT, comenzar un proceso de elaboración del plantel.

El histórico relator de la campaña de Colo Colo 1991, Vladimiro Mimica, muestra su deseo para la llegada de dos futbolistas en el mercado de pases que se avecina. “Me gusta (Felipe) Loyola, me gusta Martín Rodríguez”, dice en conversación con Bolavip Chile.

Si bien reconoce que le agradaría la llegada de aquellos futbolistas, repara en otras situaciones en el cuadro Albo: “Me gustan esos dos nombres para Colo Colo, pero hay que ver qué es lo quiere Colo Colo, donde se proyecta, ratifica o no ratifica a Gustavo Quinteros ¿Depende que gane la Copa Chile? a mí me parecería muy pequeño aquello para valorar el trabajo del técnico, no en una sino en dos temporadas y media”.

Mimica le deja tarea a la concesionaria que administra los destinos del Cacique: “Más allá de los nombres, sería bueno escuchar a la dirigencia de Blanco y Negro, para saber definitivamente cuál va a ser su política deportiva de aquí para adelante, qué pretende el año 2024, porque esto da la impresión que -en un momento determinado- puede ser humo”.

A Vladimiro Mimica le gustaría que Colo Colo fichara a Felipe Loyola (Foto: Photosport)

¿Cuánto gana Colo Colo por ir a la fase 2 de la próxima Copa Libertadores?

El Cacique ganará 500 mil dólares por la clasificación a la fase 2 de la máxima competición continental.

¿Cuándo juega Colo Colo la final de la Copa Chile ante Magallanes?

El encuentro entre el cuadro Albo y el Manojito de Claveles se desarrollará este miércoles 13 de diciembre a las 19:00 en el estadio Tierra de Campeones de Iquique.