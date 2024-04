El reconocido relator asegura que ya queda demostrado que un equipo alternativo no le alcanza al Cacique para ir por un título en el Campeonato Nacional y piensa que ahora los Albos deberán poner a los mejores jugadores permanentemente.

Vladimiro Mimica analizó el presente de Colo Colo luego de la derrota por 3-0 ante Ñublense en Chillán por el Campeonato Nacional 2024. El histórico relator de la campaña 1991 del Cacique ve que hay una muestra de que el elenco Albo no tiene equipo para desarrollarse en las dos competencias.

“Colo Colo zozobró absolutamente en todas sus líneas. Es una demostración palpable de que no tiene plantel para afrontar dos competencias. Creo que ha puesto todos los huevos en el canasto de la Copa Libertadores de América”, comentó el comunicador en conversación con BOLAVIP.

Mimica queda con algunas interrogantes tras la caída del Popular: “La pregunta es, viendo lo que ha ocurrido en la Copa Libertadores de América, ganando como local, incluso de manera tan angustiante ¿Podemos apostar de que Colo Colo podrá pasar a la segunda fase de la Copa Libertadores de América? cuando arrancan los equipos punteros del Torneo, entre seis y nueve puntos de Colo Colo ¿Podrá recuperar el terreno perdido Colo Colo?”.

Para el reconocido relator deportivo el Cacique tendrá que recurrir constantemente a sus mejores futbolista: “Lo cierto es que hoy ha dejado claramente establecido, no solamente el resultado del partido de 3-0, que por si es rotundo, sino lo que hizo Colo Colo en la cancha, Colo Colo no llegó, no estuvo hoy presente, una defensa absolutamente irresoluta con la excepción del arquero Cortés, un mediocampo sin peso, sin proyección y un ataque carente de gol y esto demuestra muy a las claras de que Colo Colo tendrá que apelar permanentemente a sus mejores jugadores”.

El presentador de televisión explica por qué los Albos deben optar por lo mejor que tienen en el plantel en la mayoría de los partidos: “Uno para intentar para recuperar el terreno perdido, lo cual puede resultar a estas alturas casi un imposible y lo otro ver con este plantel a que alcanza en Copa Libertadores de América, pero el poner todos los huevos en el canasto de la Copa Libertadores de América ha sido un error técnico y directivo en Colo Colo”.

Colo Colo no pudo ante Ñublense en Chillán (Foto: Photosport)

Además, fue claro que con el equipo alternativo no le alcanza a los Albos: “No tienen para luchar por un título de campeón con un equipo de suplentes, como quedó demostrado en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán”.