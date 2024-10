Arturo Vidal destaca en el campo de juego en Colo Colo y fuera de la cancha resalta por dar sus opiniones cuando habla con la prensa, pero también emite sus posturas a través de diversas plataformas como sus redes sociales y canales de streaming.

El King en su momento se mostró crítico con Ricardo Gareca en el proceso de la Selección Chilena. Además, causó revuelo por sus dichos durante la llave de Colo Colo ante River Plate.

Vidal reconoció que le gusta hablar: “A mí me gusta calentar los ambientes y cosas así. Eso a mí me provoca motivación, es lo que me han hecho sentir y estar en los mejores equipos del mundo. Siempre hablo antes y no después, eso me gusta, acá lo he hecho. Algunos me toman como loco”

“En el fútbol se ha perdido eso un poco, creo que nadie habla, nadie dice la verdad antes. Después todos con el diario hablan y eso no me gusta. Eso nos ha hecho bien, hemos competido con River, ustedes vieron el ambiente cómo estaba y si no lo hacía yo, iba a pasar como cualquier partido. Fue algo muy lindo que vivimos acá, eso le va a servir a los más jóvenes…. la experiencia de ir allá y la gente cómo los trataron, les va a servir en el futuro”, agregó.

El mediocampista además espera que en los otros clubes también se sumen: “Es bueno que los demás equipos y los demás jugadores empiecen a hablar un poco para calentar los ambientes, para que sea sano, no en maldad. Para que los partidos sean de mayor intensidad y la gente los pueda disfrutar mucho más”.

Vladimiro Mímica se refirió a la figura del King. “Tengo el privilegio de no manejar las redes sociales. Vale decir que estoy muy limpio de mente y lo que dice Arturo Vidal honestamente para mí no tiene ninguna incidencia y no debería tener mayor incidencia en el camarín de Colo Colo”, aseguró respecto a las polémicas frases que ha emitido el King en el pasado.

Arturo Vidal opina constantemente a través de medios de comunicaciones, streaming y redes sociales. (Foto: Photosport)

Mimica: “El tema está en exagerar esa mentalidad ganadora”

El relator cree que el volante tiene una mentalidad, pero el punto está en exagerar: “Quiero partir de la base que él tiene una mentalidad ganadora desde el día en que nació en San Joaquín para triunfar en la vida. El tema está en exagerar esa mentalidad ganadora”.

Mimica considera que hay una característica de Vidal: “Yo creo que Arturo no tiene filtro. Es un tremendo jugador, de una gran campaña, el pueblo colocolino ha sido remecido desde con su llegada. Pero para mí era una faceta desconocida, hablar de manera permanente, en un momento determinado crear expectativas, que son difíciles de cumplir”.

“Por ejemplo decir yo vengo a ganar la Copa Libertadores de América es una expectativa lejana al fútbol chileno, Colo Colo se acercó. Ahora Colo Colo tiene todos los merecimientos y Colo Colo depende de Colo Colo para ser campeón”, agregó.