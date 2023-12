En Colo Colo sigue la búsqueda frenética para dar con el reemplazo de Gustavo Quinteros. Tarea que se ha prolongado más de lo esperado y que continuará en el inicio de 2024.

En ByN se barajó una lista con candidatos como Gabriel Milito, Fernando Gago, Gabriel Heinze y Luis Zubeldía. Pero la negativa ha llevado a la aparición de nuevos nombres como Jorge Almiron y Vanderlei Luxemburgo.

Situación que abordó Rodrigo Goldberg y entregó una visión que podría agudizar la crisis en el Monumental. “Yo voy a ser majadero: No es fácil venir para un técnico. Para cualquier técnico de peso, debe tener varias ofertas de clubes que pelean varias cosas. Claro te llama Colo Colo que es un equipo grande. Pero no saben que quieren (en ByN) y tienen que jugar contra Godoy Cruz. Entonces prefieren esperar otra oferta”, alertó el ex director deportivo de la U en Radio Cooperativa.

Incluso el ‘Polaco’ expresó que en el Cacique deben tener opciones que ya dieron el sí pero que no se acercan al nivel de Gustavo Quinteros. “Debe haber una lista grande de técnicos que te firman mañana y te cruzan la cordillera caminando. Pero los que quieren, y que deben estar en la lista de Daniel Morón, deben decir mejor espérenme un poquito a ver si sale algo mejor”, sentenció.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Cabe consignar que Colo Colo parte la pretemporada el 8 de enero del 2024. Hasta el momento los refuerzos, renovaciones y salidas a préstamo están ‘stand by’ mientras se define el cuerpo técnico.

El Cacique vuelve a jugar en la ‘Serie Río de la Plata’ ante Nacional de Montevideo, Rosario Central y un tercer rival que aún no se confirma.

Tras ello, disputará dos amistosos contra Independiente del Valle (Ecuador) el 31 de enero y el 4 de febrero ante Everton.

El primer partido oficial será el 11 de febrero por la Supercopa ante Huachipato. Luego vendrá el desafío más importante de la temporada: la pre Libertadores contra Godoy Cruz el 22 y 29 de febrero.