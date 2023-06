Waldemar Méndez critica ferozmente el estado físico de Carlos Palacios: "No puede ser que no tenga la forma física acorde a un jugador profesional"

Una tarde-noche para el olvido tuvieron los hinchas de Colo Colo que llegaron con ilusión al Estadio Monumental a presenciar el trascendental duelo ante Deportivo Pereira, pero se retiraron ofuscados por un nuevo fracaso a nivel internacional.

Varios jugadores fueron apuntados por la parcialidad alba tras la eliminación del conjunto Popular de la Copa Libertadores, pero hay uno que llamó la atención tanto de los comentaristas como de los fanáticos: el volante Carlos Palacios.

FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

En el programa ‘Futuro Fútbol Club’, el comentarista deportivo Waldemar Méndez se tomó un momento para bombardear a la ‘Joya’ y darle con todo por su actual estado físico.

“Se trajeron jugadores y ahí es cuando yo le caigo al cuerpo técnico o a Gustavo Quinteros que es la cara visible que no se acertaron con los refuerzos”, indicó el ex panelista de ESPN Chile.

“Ayer arrancó el partido y no puede ser que Carlitos Palacios todavía no tenga forma física acorde a un jugador profesional, con todo el talento que tiene. No puede ser que alguien lo haya convencido que se le escapa la carrera a un jugador tan talentoso”, sentenció.

¿Qué pasará ahora con Palacios y compañía? Los albos enfrentarán a América Mineiro en las semanas del 10 y 17 de julio, para definir así definir al equipo que avanza a los octavos de final.