Colo Colo sigue desarrollando lo que es su pretemporada, mientras también le pone un ojo a lo que es el Preolímpico de la Selección Chilena sub 23, en la que jugadores como Vicente Pizarro y Damián Pizarro ven actividad en esta importante competición.

Sobre aquello, el ex futbolista, Waldemar Méndez tomó la palabra en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro para analizar lo que será el futuro de los ‘Albos’ cuando vuelva Damián Pizarro al equipo, a quien indica que debe ser pieza fija en el equipo de Jorge Almirón.

“Lo que me hace ruido, ante el retorno de Damián Pizarro, él va jugar, la diferencia que hizo el otro día sinceramente en el sub 23 es para decirle ‘acá tenés la 9, jugá, siempre serás el 9 de Colo Colo’, independiente que erre goles y que tenga mucho para aprender”, partió señalando Méndez.

Sosteniendo dicha línea, el hoy panelista explica que el ‘Haaland de Macul’ hoy en día posee de unas cualidades extraordinarias, en la que nombró su partidazo ante Uruguay, destacando sus virtudes individuales que son descomunales para su edad.

Méndez pone toda las fichas en Damián Pizarro | Foto: ANFP Comunicaciones

“Es abismal la potencia y velocidad que tiene para la edad que tiene, es realmente increíble. Lo dejó a Aravena en dos oportunidades solo para que convierta”, declaró en Radio Futuro.

Finalmente, Méndez dejó más que claro que no debería ser ni debate si Damián PIzarro debe ser el 9 o no de Colo Colo, en la que no pone dudas de aquello, respaldando con todo al joven atacante para esta temporada.

“Para mí Damián Pizarro va a ser el 9 de Colo Colo”, finalizó.