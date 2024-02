“Ya no es el mismo”: Nico Peric entrega potente consejo a Arturo Vidal en su retorno a Colo Colo

Arturo Vidal ya sumó sus primeros 90 minutos en el campeonato nacional. El King fue titular y determinante en el triunfo de Colo Colo ante Unión Española. Por lo que ahora se perfila como parte del once inicial ante Godoy Cruz por Copa Libertadores.

Sin embargo, no todos fueron elogios para el ex Barcelona. Esto porque Nicolás Peric decidió analizar en profundidad su presentación y recalcó que no debe asumir riesgos innecesarios en este arranque de temporada.