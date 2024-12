Colo Colo no está teniendo un Mercado de Fichajes para nada bueno, toda vez que ha pasado casi dos meses desde el término del Campeonato Nacional 2024 y el Cacique todavía no tiene ninguna incorporación para la temporada 2025.

En el día de ayer, trascendió con fuerza de que Luciano Cabral finalmente no llegaría al Estadio Monumental y su destino sería nada más ni nada menos que Independiente de Avellaneda, club que no atraviesa por su mejor presente.

En Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, el histórico de los albos, Patricio Yáñez, le pidió perdón al Cacique por no informar a tiempo la movida en el mercado: “Llegué tarde y no voy a repetir lo que me dijeron en navidad”, dijo.

Luciano Cabral no llegaría a Colo Colo. | Foto: Photosport

“Hay una relación potente entre Pachuca e Independiente. No había por donde con Luciano Cabral y yo tenía que haberlo dicho”, complementó lamentándose el campeón de Copa Libertadores con los albos en 1991.

Según Patricio Nazario, la movida de Cabral al cuadro de Avellaneda estaba cocinada hace harto tiempo: “No agarraré créditos de otro cuando ya tiraron la noticia, pero a mí me habían dicho que no venía a Colo Colo y que se iba para Independiente”, remató.

Más allá de los trascendidos, hoy podría haber novedades en el Cacique después de la reunión de directorio que sostendrá Blanco y Negro en horas de la tarde para definir el futuro de algunas incorporaciones.

¿Y la Supercopa?

Colo Colo tiene que disputar la Supercopa 2025 del fútbol chileno ante Universidad de Chile, pero de momento no hay día, hora ni estadio para disputar el primer Superclásico de la temporada entre albos y azules.