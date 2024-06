La Selección Chilena debutará en la Copa América 2024 ante Perú este viernes a las 20:00 en el AT&T Stadium. Chile llega al torneo de selecciones después de buenas presentaciones en los amistosos ante Albania, Francia y Paraguay.

Marcelo Barticciotto fue consultado por BOLAVIP sobre si existe un exceso de optimismo en el ambiente. El 7 del Pueblo más que verlo de esa manera, se enfocó en que cambió un poco el entusiasmo de un hincha tras el triunfo 3-0 frente Albania, la derrota jugando bien por 3-2 con Francia y la victoria 3-0 ante Paraguay.

“No sé si desmesurado, pero sí veo que cambió el semblante de la gente, cambió el optimismo. La gente venía muy poco entusiasmada con la selección y la actuación de Chile en estos tres partidos amistosos fue buena y levantó el ánimo”, expresó el histórico exfutbolista en diálogo con este medio.

Barti asegura que la Roja no se puede confiar, ya que la Selección Peruana tiene un buen DT: “Que no haya exceso de confianza. Va a ser un partido difícil, un partido duro, sobre todo teniendo en cuenta que a Perú la dirige (Jorge) Fossati, que es un técnico que no come vidrio y que va a saber plantear el partido también”.

La Roja debutará ante Perú en la Copa América 2024. (Foto: Photosport)

Marcelo Barticciotto cree que la Selección Chilena llega en buena forma a la Copa América 2024

El hoy comentarista radial y televisivo piensa que aún hay camino por recorrer en cuanto a las mejoras: “Yo creo que todavía falta trabajo, que todavía faltan partidos, que jugar un partido por los puntos no es lo mismo que jugar un partido amistoso, pero bienvenido sea que el equipo haya mejorado, bienvenido sea que los rendimientos de los futbolistas estén mejor y que haya confianza”.

Barticciotto piensa que la Roja arriba en un buen momento a la Copa América. “La cabeza de los futbolistas es parte fundamental para este tipo de torneos y me parece que Chile llega de buena forma”.