Chile vs Perú: dónde ver el debut de la Selección Chilena en la Copa América 2024 por TV y online

Restan solo horas para el vamos de la Copa América 2024, donde Argentina y Canadá animarán el primer duelo del certamen. La Selección Chilena hará su estreno al día siguiente, el 21 de junio para ser precisos, a contar de las 20:00 horas.

El primer rival de La Roja en este torneo será la Selección Peruana, elenco que llega invicto este 2023 bajo el mando del uruguayo Jorge Fossati.

La Selección Chilena de Ricardo Gareca por su parte, dejó buenas sensaciones en los amistosos previos, tras derrotar a Albania por 3 a 0, mismo marcador por el que se impuso ante Paraguay.

Solo una derrota registra el equipo del “Tigre”, y fue ante los subcampeones del mundo, Francia, por un marcador de 3 a 2 que bien pudo significar un empate para la escuadra nacional.

La Roja se prepara para su debut en la Copa América 2024

¿Dónde ver por TV el partido de Chile vs Perú por la Copa América 2024?

El estreno de La Roja por la Copa América 2024 será el día 21 de junio a las 20:00 horas ante Perú.

Existen varias opciones para sintonizar el estreno de la Selección Chilena ante el cuadro peruano. Este será transmitido por DSports, Canal 13 y Chilevisión en sus señales abiertas.

¿Dónde ver por Streaming el debut de La Roja?

Para ver el partido de Chile vs Perú de forma online, podrá hacerse a través de la app de DGO, disponible tanto en Play Store como en App Store.

El fixture de Chile en Copa América

Chile vs. Perú – Viernes 21 de junio – 20:00 horas – Grupo A (FECHA 1)

Chile vs. Argentina – Martes 25 de junio – 21:00 horas – Grupo A (FECHA 2)

Canadá vs. Chile – Sábado 29 de junio – 20:00 horas – Grupo A (FECHA 3)