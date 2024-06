Peruanos aún no superan que el Tigre sea entrenador de La Roja de Todos.

El “Clásico del Pacífico” ya pasó y ahora tanto la selección chilena como la peruana, se mentalizan en sus próximos desafíos del Grupo A de la Copa América 2024, ante Argentina y Canadá, respectivamente.

No obstante, siempre queda algo por ahí y manifiestan toda su artillería ante nosotros, los chilenos. Ahora, quien no la dejó pasar fue el ex jugador, Juan Carlos Oblitas, quien se refirió al presente de Ricardo Gareca en La Roja.

En la ocasión, el mundialista sostuvo que no tuvo la oportunidad de cruzarse con el Tigre en los camarines, pero sí lo hizo con los ayudantes del DT de nuestra selección, aunque tuvo un concepto bastante especial y algo gracioso, para referirse a Gareca. “No tuve la ocasión de hablar con Ricardo, pero como se lo dije a Bonillo y Santín: ese buzo le queda feo. Pero ya está en la otra vereda”, sostuvo Oblitas.

Oblitas no saludó a Ricardo Gareca

El actual Director General de Fútbol de la Federación Peruana, describió el por qué no saludó al entrenador argentino en Arlington, “No pude hablar con él porque yo salí del camerino y él ya había pasado. Los que llegaban eran Bonillo y Santín, y me saludé con ellos. Los jugadores fueron al camerino para saludarlo”, señaló el DT que cayó 4-0 en 1997.

No obstante y ante el asedio de los colegas peruanos en Estados Unidos, el histórico cerró con un “Ya está en la otra vereda. Es un rival directo para nosotros. En estos momentos es nuestro rival, no enemigo”, cerró Juan Carlos Oblitas, quien de todas maneras, se mostró agradecido por lo que hizo Gareca en su paso por el combinado incaico.

Oblitas, actual Director General de FPF (Archivo)

¿Cuál es el próximo partido de Perú en la Copa América?

Perú se va a medir ante Canadá en su segundo partido por Copa América. El cotejo se llevará a cabo este martes 25 de junio a las 18 horas de nuestro país en Kansas City.