Pablo Pozo hace trizas a Wilmar Roldán por falta de prolijidad: “No me explico cómo come chicle arbitrando”

Pablo Pozo se refirió a las polémicas arbitrales en la Copa América 2024. El exsilbante chileno fue claro al decir que no ve dobles intenciones, pero menciona que hay errores técnicos, de capacidad humana y también se refirió al equipo de la Comisión de Árbitros de la Conmebol.

“Sigo creyendo en la buena fe, sigo que no hay doble intención. Sí creo que hay un tema de calidad, de falta de capacidades humanas en el arbitraje. Eso va de la mano con quién está a cargo del arbitraje en Conmebol. Para nadie es un misterio que la Comisión de árbitros de la Conmebol no tiene mucha historia arbitral. A lo mejor son bastante buenos técnicos, charlistas, pero arbitralmente no hicieron mucho”, comentó en el programa No es Para Tanto de TNT Sports.

El destacado exárbitro chileno se refirió a Wilmar Roldán, quien tuvo un pésimo cometido en el partido de Chile ante Canadá. En ese sentido, expresó su el arbitraje. “Yo creo que una falta de capacidad de Roldán. Para mí Roldán fue junto a Cunha fue el mejor árbitro del 2015 acá en la Copa América. A mí no me sorprendió cuando él fue designado como árbitro para la final, porque venía de una carrera muy ascendente”.

Pozo considera hizo pebre al silbante y aseguró que ve poca prolijidad en su trabajo, incluso dio un ejemplo de aquello: “Cuando a ti te dan estas oportunidades, cuando tú tienes la oportunidad de ser un árbitro trascendental, de elite, tienes que además de arbitrar bien, tienes que tener los pies en la tierra. Yo de verdad no me explico como Roldán come chicle arbitrando. Me gustaría saber cómo lo hace uno, uno porque se ve horrible, dos nadie de la comisión de árbitros le dice nada. Es como está de paseo, ‘aquí estoy yo’“.

“Eso demuestra lo que está siendo hoy día como árbitro, demuestra lo poco prolijo, la falta de capacidad física”, agregó el exjuez chileno que tuvo la categoría FIFA y dirigió en la Copa del Mundo 2010.

También recordó la jugada donde Maximiliano Falcón recibió una brutal falta en el partido de Colo Colo ante Cerro Porteño en Asunción: “La jugada de Falcón para la Copa Libertadores él era el árbitro, a todas luces esa era una jugada de expulsión. Hoy día se relajan porque tienen el VAR”.

“Hoy día tenemos árbitros de VAR, no tenemos árbitros que están derechamente dirigiendo, eso asociado de que no hay preparación, que no hay capacidad humana en muchos países no hay buenos árbitros, vamos teniendo estos tropiezos”, añadió.

Pablo Pozo fue crítico con Wilmar Roldán. (Foto: Photosport)

Pozo cree que Roldán debería estar retirado

Pablo Pozo asegura que Wilmar Roldán ya debería estar retirado: “Roldán para mí hace mucho rato que ya debió haber hecho su última Copa del Mundo y haberse retirado en la cúspide. Hoy día está arbitrando ni siquiera sé si con el nombre, pero está dejando mucho que desear”.

También fue muy crítico por el codazo de Bombito a Echeverría en el partido de Chile ante Canadá: “En la expulsión él estaba de frente. Ojo que cuando tienes un árbitro, así como Roldán en la cancha, tienes tener árbitros en el VAR con personalidad para que le digan, ‘oye, ven a revisar el VAR, porque hay una situación que para nosotros es una situación digna de revisar”.

“Ocurrió de frente a él ¿Por qué culpamos al VAR si el primero el que tiene que ver esto es el árbitro? Tú dices esto es para evitar errores claros y manifiestos. Sí, obviamente esto era un error claro y manifiesto ¿Por qué los árbitros del VAR no lo llaman? Sencillamente por falta de personalidad”.