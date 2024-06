El triunfo de Argentina sobre Chile en la Copa América 2024 sigue sacando ronchas por una serie de jugadas donde el árbitro uruguayo Matonte siempre cobró en favor de los argentinos.

Una de las jugadas más controvertidas fue cuando el volante Rodrigo de Paul dejó su pie en plancha y le dio con todo a a Gabriel Suazo, jugada de tarjeta roja en cualquier partido, menos contra los trasandinos.

Sorprendentemente fue un entrenador argentino, Ricardo Caruso Lombardi el que reconoce que hubo ayuda para el equipo de Lionel Messi, y de hecho lo puso de ejemplo.

“Si De Paul pega esa plancha contra Argentina, ¿No sería roja? En el partido de Perú, una hora antes, echaron a un jugador por lo mismo. De Paul no lo quiso saltar. Lo pateó y lo clavó. Si le hacen eso a Messi, pedimos que lo echen de la cancha de inmediato”, aseguró sin pelos en la lengua en el streamingo de OLGA.

Respecto al gol de Lautaro Martínez, Caruso cree que la jugada estaba viciada. “No hablemos del offside ni de las lineas que tiraron que son para el chiste. Lo Celso no puede estar ahí. Es foul porque molesta al arquero y eso no se puede hacer en el área. No soy chileno, soy honesto. A mí no me gusta que me caguen y no me gusta ver que se cobren cosas que no son”, explicó.

Caruso Lombardi reconoce ayuda a la selección argentina.

Para el final, hizo una reflexión respecto a los partidos de la albiceleste. “También dirigió la final que ganó Argentina en la Copa América ante Brasil. Siempre que hay un partido complicado para Argentina aparece un uruguayo”, cerró.