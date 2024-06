Sergio Romero vivió en las finales de Copa América 2015 y Copa América Centenario 2016 sus jornadas más dolorosas en el arco de Argentina, y ante el mismo rival: la Selección Chilena.

El actual portero de Boca Juniors sufrió con los lanzamientos desde los 12 pasos tanto en el Estadio Nacional como en el MetLife Stadium en East Rutherford, New Jersey, en 2015 y 2016, respectivamente.

Y ad portas de la Copa América USA 2024, donde Chile y Argentina se volverán a ver en el mismo grupo, Chiquito Romero volvió a revivir esos encuentros en conversación con Glorias de Selección de Bolavip Argentina.

La herida que sigue abierta para Sergio Romero: Perder finales con Argentina

Pese a que las dos finales perdidas con Chile en Copa América dejaron una herida a Sergio Romero, todo comenzó un año antes con el Mundial de Brasil cuando cayeron ante Alemania en Río de Janeiro.

“Yo tengo una frase para la vida que digo siempre, si no fue es porque no era. No era para nosotros en ese momento. Hicimos todo”, comentó Romero a Germán Paoloski, conductor de Glorias de Selección de Bolavip Argentina.

Luego, recordó las definiciones con Chile en 2015 y 2016. “Si tu repasas el partido, o mejor dicho, todos los partidos, no solo la final, porque hubo una diferencia muy grande en lo que fue la Copa América de Chile de 2015 con la Copa de Estados Unidos del 2016, cuando ya llevábamos más de un año trabajando con el Tata (Gerardo Martino). Esa copa la arrasamos“, respondió.

“Nos dimos el gusto de que Messi esté sentado en el banco de suplentes, que entre y haga tres goles en un partido. Como diciendo.. descansar, necesitamos que descanse para lo que viene”, señaló el actual meta de Boca Juniors.

Sin embargo, Chiquito fue claro en señalar que esos años bajo el pórtico argentino, pese a que cuenta con un récord de presencia en la selección, simplemente no se le dieron para sumar títulos.

“Lamentablemente no se dio, y cuando no se da es cuando vos te decís, bueno, no era para mí, no era para nosotros, no era para el grupo, no era el momento“, dijo a Bolavip Argentina.

Sergio Romero recordó las finales de Copa América ante Chile en las ediciones 2015 y Centenario 2016, donde en ambas perdió. Foto: Photosport.

¿El mayor dolor de Romero fue perder dos Copa América o hubo algo más?

Aunque el exarquero de la Selección Argentina sufrió ante Chile en las definiciones a penales, hoy dice que su mayor dolor en dichos partidos ocurrió luego del compromiso en New Jersey: la renuncia de Lionel Messi.

“A mí me dolió mucho más, sabés qué, que termine la Copa América del 2016 y que la primera pregunta que me hagan en rueda, en zona mixta es, Messi dijo que se retira de la selección”, confesó Romero.

Cabe contextualizar que en la cita en Norteamérica del 2016, el actual delantero del Inter de Miami dijo: “Ya está, lo intenté mucho, es increíble pero no se da. Se terminó para mí la selección”.

Por eso, enterarse por la prensa de dichas palabras lo marcó, siendo su gran herida tras las dos finales perdidas.

“Y eso fue… para, para… Yo no lo sé, yo no lo escuché, ¿qué pasó? Y me dice, lo acabo de decir. Digo, me estás matando con lo que me estás diciendo. Es una sorpresa”, puntualizó. “Entonces, eso me dolió más que haberlo perdido“, finalizó.

Revisa la entrevista de Sergio Romero para Bolavip Argentina en Glorias de Selección:

¿Cuándo juega Chile vs Argentina por la Copa América USA 2024?

Chile vs Argentina se encontrarán en el Grupo A de la Copa América USA 2024 este martes 25 de junio, a las 21:00 hrs, en el MetLife Stadium en East Rutherford, New Jersey.