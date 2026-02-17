En esta jornada inicia lo que es la participación de los equipos chilenos dentro de la Copa Libertadores, en donde Huachipato saltará al terreno de juego a disputar su fase 2 en la competencia y se deberá enfrentar ante Carabobo de Venezuela.

Los dirigidos por Jaime García se encuentran en Venezuela y se preparan para conseguir un positivo resultado, el que les permita tener viva su ilusión de avanzar a la próxima ronda.

El conjunto nacional llega con el ánimo arriba tras lo que fue el triunfo de en las reciente fecha del torneo nacional, en donde Huachipato se impuso por 3-0 ante Everton de Viña del Mar, con una gran actuación de Maximiliano Gutiérrez.

Por otra parte, Carabobo también llega de buena forma este partido, en la que viene un triunfo por 1-0 ante Monagas y está invicto en la liga de su país, con un triunfo y dos empates.

Huachipato espera sumar una victoria | Foto: Photosport

¿Cuándo juega Carabobo vs. Huachipato?

El partido entre Carabobo y Huachipato se disputará este martes 17 de febrero a partir de las 19:00 horas en el Estadio Misael Delgado, Valencia, Venezuela.

¿Dónde ver el partido entre Carabobo vs. Huachipato?

El duelo entre Carabobo y Huachipato será televisado por ESPN Premium. Además, por streaming se podrá seguir desde la plataforma de Disney+.