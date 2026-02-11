Aquí tienes la nota completa sobre la dolorosa eliminación del conjunto “íntimo” en el certamen internacional:

¡Debacle en Matute! Alianza Lima le dice adiós a la Copa Libertadores 2026 tras empatar con 2 de Mayo

El Estadio Alejandro Villanueva fue testigo de una noche para el olvido. Alianza Lima no pudo revertir la historia y, tras igualar 1-1 ante el sorpresivo Club 2 de Mayo de Paraguay, quedó eliminado de la Fase 1 de la Copa Libertadores. El marcador global de 2-1 a favor de los guaraníes sentencia un fracaso prematuro para el proyecto de Pablo Guede.

La primera mitad reflejó a un Alianza carente de ideas, abusando del pelotazo largo para la dupla ofensiva compuesta por Paolo Guerrero y Federico Girotti, quienes lucieron imprecisos y desconectados.

El momento clave llegó a los 39 minutos: un penal a favor despertó la ilusión del pueblo blanquiazul. Sin embargo, para sorpresa de muchos, no fue el “Depredador” quien tomó el balón, sino el ecuatoriano Eryc Castillo, quien falló su ejecución, dejando un sabor amargo antes del descanso.

El golazo de Advíncula no fue suficiente

En el complemento, Guede intentó sacudir el equipo con el ingreso de Alan Cantero, pero la imprecisión siguió siendo la tónica. No fue hasta el minuto 63 cuando apareció la jerarquía individual: Luis Advíncula tomó un rebote al borde del área y sacó un “latigazo” que pegó en el poste e ingresó, desatando la locura en La Victoria con el 1-0 que igualaba la serie global.

Alianza Lima no pudo ante el débil 2 de mayo

El VAR y el mazazo final

Cuando Alianza parecía volcarse por la clasificación, llegó el balde de agua fría. Una salida en falso del portero Duarte, que terminó en un choque dentro del área chica, fue revisada por el VAR. El juez cobró penal y Ayala, quien acababa de ingresar exclusivamente para patear, no perdonó a los 74 minutos.

El tramo final fue puro empuje y poco fútbol. Un cabezazo agónico de Luis Ramos a los 89′ pudo cambiar el destino, pero el balón se negó a entrar. Con el pitazo final, Alianza Lima sella una eliminación temprana que deja muchas dudas sobre el funcionamiento colectivo y la toma de decisiones en momentos de alta presión.

¿Por qué no jugó Esteban Pavez?

Porque en la ida en Paraguay ante el 2 de mayo, sufrió un esguince de primer grado en la rodilla que lo mantendría entre dos a tres semanas fuera de la competencia.