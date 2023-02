Hay muchísimas historias de Copa Libertadores, algunas llenas de gloria y otras no tanto, esas que tiñen de vergüenza a esta parte del continente, y es el ex árbitro internacional chileno Carlos Chandía, el que abre el baúl de los recuerdos y confiesa una magra anécdota.

En conversación con Radio Futuro y ante la pregunta de Claudio Palma si alguna vez intentaron sobrornarlo, el ex referí contó que "un día llegaron dos tipos a Concepción, me llamaron curiosamente de Santiago y me dijeron que venía a Concepción. Le pedí a un amigo de Coihueco que me acompañara porque no entendía nada. Fui al aeropuerto, los pasé a buscar, y luego me pidieron pasar a un banco para cambiar unos dólares. Posteriormente fuimos a almorzar, y ahí los tipos me dijeron: '(Marcelo) Tinelli lo único que desea es ser campeón'. Seguí escuchándolos, salimos a caminar a la playa y luego los voy a dejar al aeropuerto. Ahí les dije que se habían equivocado de individuo".

En ese momento el famoso empresario de la TV argentina ocupaba un cargo alto en San Lorenzo de Almagro, club del que es fanático desde siempre.

Carlos Chandía hace fuerte acusación en contra de Marcelo Tinelli

Según relata el actual edil de Coihueco, su respuesta a la oferta fue muy dura. "Díganle a ese tal Tinelli que si aparece en el camarín, le voy a pegar una patá en la raja que no se le va a olvidar nunca. Así que váyanse de aquí, no los quiero ver más y ojalá lleguen bien a sus casas no más hueones", relata.

Chandia además cuenta el desenlace: "busqué a Tinelli por todo el estadio y no apareció. No me acuerdo si era Libertad u Olimpia, ganó el equipo paraguayo dos a cero y no saben la tranquilidad que me dio".