Corinthians y Boca Juniors igualaron sin goles en Sao Paulo por la ida de los octavos de final de Copa Libertadores, compromiso que tuvo al chileno Roberto Tobar como protagonista siendo el árbitro central del partido.

El cotejo no tuvo mayores polémicas y, dentro de, Roberto Tobar tuvo un sobrio arbitraje, pero que se ganó las críticas de Sergio ‘Kun’ Agüero, quien repasó jugada por jugada la igualdad entre xeneises y brasileños y disparó en grueso calibre contra Tobar.

Agüero destrozó a Tobar. | Foto: Getty Images

En plena transmisión de Twitch viendo las jugadas, el Kun empezó con todo: “¿Pero ¿qué hacés, árbitro? (…) Este árbitro es un forro. Ahora lo puedo decir porque ya no juego más. Siempre que nos dirigió con Argentina… Es un pedazo de salame”, comenzó diciendo.

El Kun ya no le tiene miedo a nada al estar retirado de las canchas y argumentó: “Total a mí ya no me puede decir nada. Sos un forro”, siguió enrabiado uno de los jugadores más emblemáticos de la Selección Argentina en el último tiempo.

ver también Schiappacasse le pega duro a Tudor por troleo a Johnny Herrera

Antes de terminar, Agüero le volvió a pegar al árbitro y aseguró que tiene ‘cruzado’ a Marcos Rojo, quien hoy milita en Boca Juniors: “A Marcos Rojo lo tiene cruzado. Él le dijo de todo con la selección una vez”, cerró.