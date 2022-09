Ex crack de Universidad Católica se enfrasca en discusión tuitera por el himno nacional y responde con artillería pesada a tuitero que lo insultó

Con las fiestas patrias a flor de piel y el patriotismo por las nubes, Cristián Álvarez, ex Universidad Católica, inició el debate sobre si el himno debería cantarse en los colegios todos los lunes y recibió una dura respuesta a la cual el ex crack de la UC no se quedó callado y respondió con la artillería pesada.