Ñublense no pudo imponerse a Racing Club en su estreno en certámenes internacionales, donde cayó frente a Racing Club de Avellaneda por 2-0, pese a hacer un compromiso más que aceptable para ser su debut internacional ante un grande de Argentina.

Quien no consideró que estuvo a la altura de las circunstancias el cuadro de Chillán fue Pablo Carrozza, polémico periodista argentino quien comparó el nombre de los chillanejos con el de un ‘Shampoo’ y aseguró que los clubes argentinos no están para jugar contra estos rivales.

Francisco Eguiluz, periodista nacional, cree que “Hay que rayar la cancha a todo nivel, no nos olvidemos que la corrupción en el fútbol argentino duró un siglo; la cantidad de Copas Libertadores que se robaron y que varios de sus equipos se hicieron conocidos porque les regalaron títulos…”, dijo a Bolavip Chile.

Racing se llevó el duelo ante Ñublense por 2-0 a mitad de semana. | Foto: Photosport

“No nos olvidemos de Estudiantes de La Plata, cómo Independiente le robó una Copa Libertadores a Colo Colo, algunas de las Copa América que ganaron… que los periodistas argentinos vengan a reírse de los equipos chilenos me parece una falta de respeto propia de gente que no está bien parada y busca el click fácil, la venta fácil, el rating fácil”, complementó.

Sobre los dichos al cuadro de la Región del Ñuble, Eguiluz no se guardó nada y dijo que “Hay que tener cierto respeto por las instituciones sobre todo porque Ñublense, a ratos, hizo ver mal a Racing que lo termina ganando por jerarquía individual”.

En el cierre, Eguiluz le da con todo al periodista que vierte opiniones en Youtube tras no tener pantalla: “Voy a googlear quién es Pablo Carrozza y, si hay que googlearlo, es porque derechamente no existe. No sé quién es”, remató.