El ex volante de Universidad Católica asegura que no podía dejar la adicción al alcohol por una fuerza que lo superaba. Años después revela cómo se enteró del "trabajo" que le hicieron.

Jorge Kike Acuña fue invitado al programa de Chilevisión "Podemos Hablar" donde dejó a todos boquiabiertos con la historia de que una ex pareja le hizo magia negra y por esta razón no podía superar el alcoholismo.

"Soy de Ovalle y tengo mucha gente conocida en Salamanca, donde está la mayor parte de los brujos. No voy a dar nombre, pero cierta persona va allá y coincide en que la persona que van a visitar era conocida de la familia. Nos llamaron por teléfono para decirnos que cierta persona fue con un muñequito: 'te metió en una botella con alcohol, te tapó y te enterró en un hoyo'... prácticamente para que muriera", inició su frío relato.

El Kike igualmente reconoce que "no quiero decir que pasé por todo lo que pasé porque me 'enterraron', pero creo mucho en eso. Siento que me pasan cosas que no me deberían pasar. También sé de mi familia que han fallecido personas cercanas prodructo de la magia negra".

Kike Acuña afirma que le hicieron magia negra (Agencia Uno)

Acuña asegura que "me sentía destrozado, era una persona sin rumbo. Muchas veces quise dejar el alcohol y no podía. Se acercaron brujos de Coquimbo, de Ovalle, me trataban de limpiar y me decían que me habían hecho daño; no era una, sino varias personas".

Para el final, el ex Universidad Católica cuenta que "como yo creo en esto, pienso que las cosas que me hicieron me causaron mucho daño para cierta etapa de mi vida. Es gente que tiene mucho odio y maldad".