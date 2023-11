Ex jugador nacional incendia todo con potente confesión: "Me arrepiento de haber jugado en la U, porque perdí el cariño de la gente de la UC"

Universidad Católica y Universidad de Chile se ven las caras en esta jornada por una nueva edición del Clásico Universitario en el Estadio Santa Laura, en lo que será un vital encuentro para ambos equipos en su gran sueño de conseguir un cupo a la Copa Sudamericana.

Previo a este compromiso, un ex jugador que militó en ambos clubes fue Jorge Acuña, quien conversó con el programa de TNT Sports ‘Factor de Victoria’ en la que comentó lo que fue su paso por la Universidad de Chile, en la que narró la situación en la que defendiendo la camiseta de la U, jugaba con calzoncillos de la Universidad Católica.

“Era muy identificado con la UC, a veces algunos hacen cosas porque si estoy en un club, no puedo utilizar cosas de otro equipo, por pavo y querer llevar la contra, hice cosas que no debí haber hecho. Yo soy hincha de Católica, pero si gana o pierde, tampoco me cambia el día”, comenzó señalando Acuña.

Ahondando en su estadía en la U, el ‘Kike’ reveló que se arrepiente de haber defendido la camiseta del ‘Romántico Viajero’, debido a que aquello le produjo una lejanía muy grande con la hinchada de la UC.

“Me arrepiento de haber jugado en la U, no porque fuera de la U, sino porque perdí el cariño de la gente de Católica que me costó mucho ganar”, explicó al programa ‘Factor de Victoria.

En lo que fue su experiencia como jugador de la U, el retirado volante hizo una importante autocrítica a nivel personal, en la que revela que no pudo mostrar su mejor versión por los ‘Azules’.

Jorge Acuña tuvo un corto paso por la Universidad de Chile | Foto: Archivo

“Cuándo llegó a la U para ser campeón, porque teníamos un buen plantel, muy buenos jugadores, en la parte profesional no me entregue por completo al club, siento que no aporte todo lo que tendría que haber aportado en la Universidad de Chile”, detalló.

En su corto paso por la U, el ex Seleccionado Nacional destacó la hinchada de la Universidad de Chile y confesó lo complejo que fue vivir un Clásico Universitario vistiendo la camiseta azul, en la que confesó que recibía insultos por ambas partes.

“Una hinchada maravillosa, me trataron super bien, intenté ganarme a la gente en cancha, me costó mucho, cuándo jugué por la U contra la Católica me puteaban por los dos lados”, declaró en TNT Sports.

Finalmente, Acuña pasa en limpio y asegura de que si bien no lo pasó bien en su paso por la U, logró conocer a grandes personas y le cumplió el sueño a su papá, quien es acérrimo hincha de la Universidad de Chile.

“No lo pasé bien, pero dejé grandes jugadores, conocí gente muy bonita y me di el gusto de jugar en el equipo del cuál mi padre es hincha”, cerró.

¿Cuándo jugará Universidad de Chile el Clásico Universitario ante la UC por el Campeonato Nacional?

Universidad de Chile se preparará para lo que será una nueva edición del Clásico Universitario ante la Universidad Católica, el cuál se disputará este sábado 11 de noviembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.