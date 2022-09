El ex futbolista está en el mundo de la música y quiere transformarse en ser DJ, pero durante este viernes sufrió una graciosa situación.

Mark González vive flor de chascarro en su nuevo emprendimiento: "Como si fuera a jugar y no lleve zapatos"

Mark González se retiró del fútbol a fines del año 2019 y rápidamente comenzó a llevar a cabo nuevos proyectos alejados del deporte. El ex seleccionado chileno vistió la camiseta de Magallanes antes de anunciar su salida de la disciplina.

El ex jugador de Universidad Católica jugó por 17 años, donde su debut como profesional fue precisamente el cuadro universitario. Luego dio el salto al extranjero y vistió al Albacete de España, Liverpool, Real Sociedad, Real Betis, CSKA de Moscú.

Luego de ese paso por el Viejo Continente, regresó a nuestro país para jugar otra vez en la UC y ahí partió a Sport Recife de Brasil para luego retornar a Colo Colo y terminar en La Academia.

Sin embargo, fuera del mundo futbolístico, González está incursionado en la música. El ex delantero está en camino para transformarse en DJ, pero este viernes sufrió un verdadero chascarro en relación a aquello.

El ex atacante compartió una foto en su cuenta de Instagram, donde se ve un computador y la tornamesa, acompañada de una frase bien lúdica y que a más de alguien sacó carcajadas. "Se me quedaron los audífonos, como si fuera a jugar fútbol y no lleve zapatos".