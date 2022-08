Periodista francés compara al Olympique de Marsella con la Fundación Las Rosas y se ensaña con Alexis Sánchez: “Es un viejo que no sirve para nada”

La llegada de Alexis Sánchez al Olympique de Marsella tiene en llamas a los hinchas del cuadro francés, pero no al periodista Daniel Riolo, quien conducte "After Foot", uno de los programas más vistos, y fue muy duro para señalar que el niño maravilla está viejo y no lo quiere nadie.