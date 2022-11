La cantante colombiana, Shakira, parece que sigue con sangre en el ojo con el ex futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, a quien le dedicó un par de gestos obscenos en un partido de ligas menores en España.

Hace un par de meses, la cantante colombiana Shakira y el ahora ex futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, anunciaron la separación del matrimonio que ambos contraían tras una serie de desencuentros entre ambos.

La versión que más toma fuerza es la de una infidelidad por parte del ex seleccionado español, algo que no cayó nada de bien dentro de la colombiana, generó un quiebre irreparable y ahora no se pueden ver ni en pintura.

Hace un par de semanas, se dio a conocer que la cantante se llevaría a los hijos de ambos a vivir a Estados Unidos y Piqué podrá verlos cuando quiera al otro lado del Atlántico, pero siempre dándole aviso a la autora del Waka Waka.

Piqué dejó al Barcelona hace un par de semanas. | Foto: Getty Images

El último desencuentro entre la ex pareja se dio en un partido de ligas menores de fútbol en España, donde estaban los hijos de ambos. Ahí, Piqué por un lado y Shakira por otro no cruzaron palabras, pero la colombiana sutilmente mostró su descontento contra el español.

En un video subido a Redes Sociales, se puede apreciar como Shakira le levanta el dedo del medio a Piqué, pero sin mayor notoriedad. De tanto en tanto, la cantante camufle sus obscenos gestos con mímicas y haciéndose la loca.

La teleserie de Shakira y Piqué seguramente seguirá, toda vez que la relación entre ambos no terminó en buenos términos y la cafetalera no se ve dispuesta a pasar la página tan rápido sin antes mostrar su descontento.