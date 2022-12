El paso de Colo Colo a Universidad de Chile no le salió barato en las redes a Matías Zaldivia, quien ha experimentado una fuga de seguidores desde que se confirmó su arribo al conjunto universitario.

Matías Zaldivia fue oficializado en el día de ayer como flamante refuerzo de Universidad de Chile, archirrival de Colo Colo, equipo en el cual el argentino nacionalizado chileno estuvo durante los últimos siete años.

El anuncio no pasó desapercibido para nadie y las Redes Sociales estallaron en insultos al jugador por parte de los hinchas del Cacique que ven indignados como cruzó la vereda y los de la U, quienes no quieren a un ex albo en el plantel.

Zaldivia pierde y pierde seguidores en Instagram. | Foto: Agencia UNO

El impacto del fichaje de Zaldivia no solo pegó en lo mediático, sino que también en las Redes Sociales del ex jugador de Arsenal de Sarandí: ha experimentado una fuga brutal de seguidores desde que fue anunciado.

Al momento del anuncio, el jugador contaba con aproximadamente 222 mil seguidores en una de las Redes Sociales más populares del momento, Instagram, y hoy, poco más de doce horas después del anuncio, cuenta con 208 mil.

Está más que claro que hay un grueso del hincha del popular que no le va perdonar el cruce de vereda de manera directo a Zaldivia y ya se lo están haciendo saber en las redes dejándolo de seguir y con mensajes por su partida.