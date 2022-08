VIDEO | Pablo Solari es tratado de “chileno” por hinchas rivales en Argentina que le enrostran no ir al Mundial

El presente de Pablo Solari en Argentina está dando que hablar y el fin de semana pasado el ex Colo Colo anotó el gol de River Plate en el empate ante Tigre, club cuyos hinchas le dijeron de todo al ex albo e incluso se acordaron de La Roja por no haber llegado al Mundial.