El Clásico del Pacífico es sin lugar a dudas uno de los partidos más apasionados que se disputan en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas despertando muchas reacciones antes, durante y después del encuentro.

En Perú ya lo viven con todo, primero por la rivalidad ante Chile y luego por la presencia de Ricardo Gareca en la banca de La Roja, entrenador que llevó al país del Rimac a un Mundial después de muchísimos años, pero que los dejó dolidos al partir.

El diario TROME tiene un columnista llamado El Bombardero, el que este martes se hizo un picnic con el Tigre describiéndolo como “aquel ‘florero’ que se vendió que era más peruano que la chicha morada y por unas monedas más firmó por el enemigo. Hablaba de sentimiento, patriotismo y siempre estuvo hipotecado con su interés personal porque el resto no le interesa ni mela”.

Acto seguido criticó duramente a Gareca por llamar a Arturo Vidal a la doble fecha eliminatoria. “Prefiere morderse la lengua y su orgullo antes de ‘estirar la pata’ en Lima”, disparó.

El columnista además hace creer a sus lectores que el entrenador de la selección chilena no es querido en nuestro país. “Los medios de Santiago y demás provincias aseguran que ha convertido a su seleccionado en el peor de los últimos treinta años”, aseguró.

En Perú ya palpitan lo que será el vital duelo ante Chile.

Y no se quedó ahí, afirmando que “allá los jugadores no le contestan el celular y algunos han aducido lesiones y han jugado el fin de semana con su club, como el volante Williams Alarcón, de Huracán. En criollo, no lo quieren. Curuju…”

Columnista picante aconseja a la selección peruana

“Para empezar, que nadie lo salude antes del partido. Ni utileros, comando auxiliar ni técnico. Tampoco los suplentes y titulares. Indiferencia total en la previa. Después, acérquense o hagan lo que les diga el corazón”, cerró.