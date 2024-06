Este miércoles se cerró la fase de grupos de la Eurocopa 2024, donde el gran protagonista de la jornada pasó a ser la Selección de Georgia, equipo que hizo la hazaña y se metió en los octavos de final, al vencer por 2-0 al Portugal de Cristiano Ronaldo.

En el quizás mejor partido de su historia, el combinado del este de Europa se metió entre los mejores 16 de aquel continente, como uno de los cuatro mejores terceros.

De paso, frustraron a la ex estrella del Real Madrid, quien en tres partidos no ha podido convertir en esta Euro 2024. Además, los lusos no pudieron terminar invictos en esta fase.

Quien abrió la senda de la victoria para los dirigidos por el exfutbolista francés Willy Sagnol fue el delantero Khvicha Kvaratskhelia. La figura del Nápoli aventajó a su escuadra a los 2 minutos del inicio del primer tiempo, con un remate cruzado que culminó un certero contragolpe.

El segundo tanto para los georgianos fue obra de su goleador, Georges Mikautadze, que a través de un penal puso el 2-0 en el marcador.

El saludo entre Khvicha Kvaratskhelia y Cristiano Ronaldo, las principales figuras de Georgia y Portugal. (Foto: Kevin C. Cox/Getty Images)

Portugal y Georgia a octavos de final de la Eurocopa 2024

Con este resultado Georgia avanzó a octavos de final en el tercer lugar del Grupo F con cuatro puntos. En la siguiente ronda, se enfrentará con España, líder del Grupo B.

Por su parte, Portugal también clasificó como puntero de esta zona (6 puntos) y se verá las caras en octavos con otra sorpresa de este torneo: Eslovenia.

El otro clasificado del Grupo F es Turquía (6 pts.), quien venció por 2-1 a República Checa y se aseguró el segundo lugar. Ahora se medirá con Austria.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo F