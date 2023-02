Ex DT de Santiago Morning Femenino y la posible salida de Christiane Endler de la Roja Femenina: "Es calentura del momento, lo hizo Lionel Messi y no lo va a hacer ella"

La no clasificación a la Copa del Mundo Femenina 2023 de la Selección Chilena Femenina caló hondo en las jugadoras nacionales, particularmente en Christiane Endler, guardameta y capitana de la Roja, quien tras el encuentro lanzó duros términos y dejó en veremos su continuidad en el Equipo de Todos, lo que encendió las alarmas de los hinchas.

"Esta podría haber sido la última oportunidad de clasificar a un mundial. Cada vez se va a hacer más difícil; el nivel internacional cada vez ha ido subiendo y nosotras nos quedamos estancadas hace un rato en un nivel que no alcanza", dijo la actual cuidatubos del Paris Saint Germain de Francia.

"Acaba de terminar un proceso súper largo y muy desgastante, la gente no sabe todo lo que hay atrás. Psicológicamente ha sido súper difícil estar acá. Me tengo que replantear la continuidad, dependiendo también de lo que pase en la selección", agregó.

Endler se fue enojada tras la eliminación del repechaje | Foto: FIFA

Estas palabras fueron abordadas por Marco Olea, ex entrenador de Santiago Morning Femenino, quien conoce de cerca a varias de las futbolistas que participaron del proceso comandado por José Letelier.

"Yo estuve casi un año y medio con el Chago Femenino en la que tuve a casi 9 seleccionadas chilenas que están en la Selección Adulta. Al principio es complicado porque uno estuvo en un camarín de hombres, pero luego te das cuenta que es lo mismo, el trato que quieren ellas de igualdad como jugadoras de fútbol y no como mujeres", remarcó el ex U de Chile en conversación con Bolavip Chile.

"No creo que no vuelva a la Selección Chilena, es la número uno y la mejor portera del mundo. Lo hizo Messi y no lo va a hacer la Tiane Endler, es momento de calentura y ella siente el fútbol y dar declaraciones así es de lo que estaba sintiendo en el momento", cerró.