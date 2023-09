Tras la tormentosa caída ante Deportes Copiapó, en la Universidad de Chile buscarán dejar atrás los malos resultados obtenidos en las últimas fechas del Campeonato Nacional e intentarán volver a abrazarse cuando enfrenten este lunes a Audax Italiano.

Desde al interior del Centro Deportivo Azul ya se comienza a hablar de lo condicionado que está el técnico Mauricio Pellegrino de cara al próximo compromiso, por lo que en caso de sumar una nueva derrota ante los Itálicos existe la posibilidad de que este no permanezca al mando del cuadro universitario.

Pellegrino se jugará el todo por el todo ante Audax | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Varios son los nombres que han salido en las últimas semanas para tomar la vacante que podría dejar Pellegrino, pero para Marco Olea, ex jugador azul, hay dos estrategas que están capacitados para hacerse cargo de la U.

“La U ha buscado y ha hecho todas las fórmulas posibles sobre todo con extranjeros y no le ha resultado, creo que tiene que ver y buscar de otra forma o idea su técnico. Se ha sondeado a Jaime García que es un buen nombre y así como otros como Luis Musrri”, afirmó el recordado Caballero del Go a Bolavip Chile.

Agregando que “Tienen que buscar un técnico que sepa lo que es Universidad de Chile, después que entienda el medio nacional porque yo puedo venir con una idea europea y esta todo bien pero la materia prima no está entonces tiene que conocer el medio y a los jugadores”.

Finalmente, Olea dejó en claro que no le gusta la opción de Gabriel Milito. “Si fuera un técnico chileno que paso por O’Higgins y no le fue bien y lo eligen, no. Tiene que ser un técnico que tenga un poco de pergamino y resultado con algún equipo en Chile”, concluyó.

¿Cuándo juega U de Chile?

La U recibe a Audax Italiano el próximo lunes con la obligación de lograr los tres puntos si quiere soñar con una copa internacional el 2024.