Christiane Endler es, por paliza, la futbolista más exitosa en la historia de Chile. Con una Champions, ligas locales en Europa y con el cartel de mejor arquera del mundo es indiscutible su sitial actual e histórico en el deporte nacional.

En conversación con RedGol, la portera chilena fue consultada sobre si ella se siente parte de un podio histórico de La Roja -que abarca el fútbol masculino y femenino- y la portera dijo “Creo que sí” para después argumentar: “Todos los que hemos representado a nuestro país, que nos hemos dedicado al deporte, no solo en el fútbol, sino que en el deporte en genera, hacemos una carrera sacrificada y damos todo de nosotros para ser lo mejor posible. Algunos destacamos un poco, otros no tanto, pero yo tengo admiración y respeto por todos los deportistas, porque no es fácil”.

Ahondando en la lista de jugadores top, Endler aseguró que “Sí, yo me imagino que dentro de esa lista estoy yo y varias de mis compañeras que han logrado cosas importantes para el país, como clasificar al primer Mundial y clasificar a los Juegos Olímpicos. Así que creo que la lista se irá agrandando y cada vez habrá más mujeres en ella”.

Uno que estuvo de acuerdo medio a medio con la portera fue Felipe Bianchi, reconocido periodista nacional quien en Equipo F de ESPN se sumó al debate sobre si Endler está en esa lista de jugadores top del fútbol criollo.

“Ella sin duda está en un sitial que podrías compararla -si fueran comparables el fútbol masculino con el femenino- con los de mejor rendimiento de Chile en su historia. No hay jugadores hombres que hayan sido el mejor del mundo en su puesto, Tiane sí y eso es muy importante”, aseguró el comunicador.

Siguiendo la línea, añadió que “El resto del fútbol femenino todavía le queda mucho por crecer, una cosa es llegar por primera vez a un Mundial o Juegos Olímpicos, pero otra es ser el mejor, la mejor de Sudamérica. En esa parte difiero porque la verdad es ella, sin ninguna duda está en ese podio con los más grandes, con Vidal, Elías y quien sea, pero ella, el resto no”, remató Bianchi.