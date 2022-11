Felipe Bianchi chaquetea a Mauricio Pellegrino tras su inminente llegada a la U: "No tiene una trayectoria brillante tampoco"

El argentino Mauricio Pellegrino está a solo detalles de convertirse en el nuevo entrenador de Universidad de Chile de cara a la próxima temporada. El adiestrador de 51 años ya arribó a Chile para "terminar de cerrar un acuerdo" con la U y se espera que en las próximas horas se haga oficial su llegada.

Felipe Bianchi, conductor del programa ESPN F90 Chile, puso la pelota en el piso ante la inminente llegada del trasandino al Romántico Viajero.

"Deja ser abogado del diablo para que después no digan que no lo dijimos...Es un importante nombre, pero no con una trayectoria brillante tampoco", arrancó diciendo el profesional de las comunicaciónes.

Pellegrino está a solo una firma de ser el nuevo DT de la U | Foto: Getty Images

Agregando que "estuvo en Inglaterra pero le fue mal, estuvo en España y le fue mal, estuvo en Vélez y le fue más o menos".

"Es el cajón de Gustavo Poyet, no es el cajón de un súper triunfador en el mundo", cerró el reconocido comunicador.

Recordar que Pellegrino estuvo ocho temporadas dirigendo en Europa, de las cuales cinco fueron en el Valencia de España, y su último club fue Vélez Sarfield de Argentina, donde obtuvo un 56.41% de rendimiento.