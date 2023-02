Grace Lazcano defiende a Tiane Endler por sus dichos en contra de José Letelier: "Si no lo dice ella no lo dice nadie"

En la noche del martes la Selección Chile Femenina no pudo clasificar a su segundo Mundial consecutivo, ya que cayó 2-1 en el repechaje ante la selección de Haití, por lo que las criticas hacia el entrenador José Letelier cayeron inmediatamente.

Una que se sinceró después del partido fue la portera y capitana Tiane Endler, que en zona mixta indicó entre otras cosas que "cuando haces una y otra vez y otra vez lo mismo y no tienes resultados, quiere decir que algo anda mal". Además, indicó tras el partido que "hoy se pone fin a un proceso largo, duro y difícil".

Ante esta y otras declaraciones, la periodista Grace Lazcano habló en el programa F360 de ESPN sobre los dichos de Endler, a quien no dudó en defender: "Si no lo dice ella no lo dice nadie, es la única que puede decirlo y poner el problema sobre la mesa y no solo una, sino que lo ha hecho tres veces".

Endler criticó el proceso de La Roja e incluso puso en duda su continuidad | Foto: Getty

"En general en el masculino cuesta que se mande al frente a un técnico como lo hizo la Tiane después del Mundial de Francia o despues de la Copa América, porque ella sabe que acá en Chile no se entrena al primer nivel, y que las herramientas no son las mismas que las de otras selecciones sudamericanas que están creciendo", agregó.

Respecto al entrenador de La Roja Femenina, José Letelier, Lazcano lo responsabilizó de la no clasificación: "Hay buenas jugadoras que no han tenido oportunidades con Letelier. Chile sí tenia las jugadoras, pero le hubiera ido mejor con un técnico que le haya dado un upgrade a la selección, un salto de calidad".

Por último, comparó el nivel de la selección actual con la que logró la clasificación al Mundial de Francia 2019: "Antes bastaba con el nivel de La Roja, Argentina no le ganaba a Chile, Colombia tampoco. Pero hoy Colombia nos golea en la Copa América 4-0 porque sus procesos avanzan muy rápido ya que es una actividad que avanza muy rápido", cerró.