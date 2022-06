El caso de Byron Castillo todavía tiene algunos coletazos tras la resolución que entregó la FIFA hace un par de semanas. El ente rector del fútbol mundial falló en favor de la selección ecuatoriana sobre las acusaciones desde la Federación Chilena de Fútbol que expresan una adulteración en la nacionalidad del jugador, la cual dice ser colombiana.

Sin embargo, la situación se resolvió en los tribunales de la FIFA en Zurich y el futbolista puede participar del Mundial de Qatar junto a su selección. De todas maneras, desde la ANFP sostuvieron que llevarán la situación al TAS.

Ante aquello es que el abogado de Castillo, Andrés Holguín, arremetió nuevamente y en diálogo con La Tercera, dio a conocer algunos detalles con relación a la demanda que prepara su representado en contra de la Federación Chilena.

"Todavía no hemos iniciado nada. El jugador acaba de ser vendido a México, al Grupo Pachuca, al León. El jugador tiene que concentrarse en su nuevo club. Además de ello, tenemos el Mundial. Por eso, no tenemos apuro en el tema. No es que estemos obligados. Las federaciones todavía están en litigio. Hemos hablado con el representante del futbolista, José Chamorro, y seguramente lo haremos más adelante", sostuvo Holguín.

El jugador está evaluando la demanda contra la Federación Chilena de Fútbol | Foto: Guille Salazar

En cuanto a la consulta de donde se hará la demanda, el letrado aún no tiene confirmación sobre eso.

"Esa es una de las cosas que aún analizamos. Estamos hablando con un estudio jurídico en Argentina con el que trabajaremos la demanda. Estamos analizando cuál sería el mejor escenario. No sabemos si en FIFA, que sería el organismo ideal, pero la FIFA no es muy abierta a esta demanda de daños y perjuicios", argumentó el abogado.

"Podemos ir a la justicia ordinaria, pero hablamos de un jugador acá en Ecuador en una demanda contra Chile. Todo eso estamos viendo, sosteniendo reuniones. La prioridad esta semana era que se cerrara la transferencia del jugador. Yo creo que en un par de semanas vamos a retomar el tema, empezar a hablarlo y ya tener un esquema de cómo serían las actuaciones que vamos a presentar contra la federación chilena", agregó.

Finalmente, otra de las preguntas también tuvo que ver con que si todo el peso se cargó hacia el jugador, cuando la denuncia de la parte chilena también era contra la federación y el estado ecuatoriano.

"Ese es el problema, todo se lo lanzaron encima al jugador. Las declaraciones en contra de la federación ecuatoriana eran muy leves. Todo era contra Byron Castillo. El caso de la federación chilena suponía un acto de corrupción entre la federación, el jugador y el estado ecuatoriano, pero todas las declaraciones terminaban degenerándose en contra del jugador", expresó el lienciado.

"Cuando lo que tenía que probar era otra cosa. Byron demandará a la federación chilena, porque lo agarraron como a una piñata más o menos. Todos los golpes le llegaban a él. Entonces era hora de que el jugador reaccionara y lo ha hecho. Su agente también. Han resuelto iniciar las acciones que correspondan para resarcir los daños que han ocasionado todas estas declaraciones sin fundamento", cerró el legista.