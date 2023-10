Chile y el fútbol chileno protagonizaron de la mano de Pablo Milad en la presidencia de la Federación de Fútbol un nuevo revés con tintes de papelón máximo. El Mundial de 2030 tendrá partidos iniciales en Argentina, Uruguay y Paraguay. Pese a tener participación directa, Milad y todas sus gestiones no lograron convencer a la FIFA para darle relevancia de cara a la próxima cita planetaria.

A raíz de ello, Milad realizó una conferencia de prensa en las dependencias de la ANFP. Sin embargo, el timonel del fútbol chileno sólo respondió a 5 periodistas y el listado impidió que otros colegas preguntaran. Entre las consultas que respondió el actual timonel del balompié criollo se notaba molesto, dolido y sorprendido.

En una de esas consultas, Milad debió responder a lo que pasa con la situación desde Suiza y el por qué la FIFA los dejó fuera. Ante ello, el presidente de la FFCh dijo que “lo tengo que conversar directamente con Gianni Infantino, quien me pidió que lo llamara a las 15 horas. Me llamaron en conjunto el presidente de la Conmebol desde Chiqui Tapia, Alonso y también Harrison, nuestros colegas de las Federaciones que sí fueron considerados, me llamaron para prestarme todo el apoyo y que Chile va a ser considerado en otras opciones. El dolor es igual por no ser considerado“.

Ante ello, Milad se las canta claras a la FIFA. “Esto me lo tendría que explicar a mi y a Chile, el presidente de la FIFA y el presidente del Consejo de la FIFA”, sentenció.

Pablo Milad no se guarda nada tras el papelón de no recibir un partido del Mundial de 2030 (Photosport)

Sin duda, un nuevo golpe al mentón de Milad, quien ha sido duramente criticado con su gestión. El peso de Chile en la Conmebol es nulo, ya que de cuatro países que estaban liderando esto como Argentina, Uruguay y Paraguay sólo Chile quedó fuera, pese a que Milad lideró las gestiones para tener el Mundial 2030.

“Nunca fuimos discriminados por ser sede. No hay un trabajo previo para dejar a Chile fuera. Acá hay un trabajo y por eso se eligió a nuestro país para recibor a la Corporación. No nos sentimos discriminados y no pensamos que hubo preparación para dejar a Chile fuera de un partido del Mundial. No será la organización completa solo es un partido“, añadió.

En ese tenor, Milad volvió a reclamar que “hay que darle una explicación al país de esta exclusión. Me dieron que eran tres organizadores allá y tres acá y que nos sumamos al último a la organización”.