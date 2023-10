Fabián Estay habla con autoridad sobre el fútbol chileno. El ex volante fue mundialista de la Roja en Francia 98, jugó en Europa, fue multicampeón en México y actualmente comenta la liga azteca. Su apego por el país es alto y no se olvida de sus orígenes. El Fabi quedó plop y preocupado por lo que pasó con el Mundial 2023 donde Chile simplemente fue limpiado.

Estay en un sincero diálogo con Bolavip enfoca que la gestión de Pablo Milad en la Conmebol y en la ANFP tiene muchos ripios. Además, que el dirigente tampoco tiene una trayectoria para presionar ni golpear la mesa.

“Es otra raya más para el tigre. Siempre me entero de me entero de varias situaciones del fútbol chileno, del poco crecimiento a nivel interno, el no potenciar a los jóvenes, el elegir mal a los técnicos incluyendo ahora a Berizzo para los procesos eliminatorios“, empezó diciendo Estay.

En esa línea, el exjugador de la Selección Chilena siente que acá el Gobierno de Milad ha sido poco claro “con el tema de los empresarios dueños de equipo. El fútbol chileno necesita más transparencia y necesita más calidad. Estamos tan cerca y a veces estamos tan lejos“

Fabián Estay le da con todo a Pablo Milad y su pésima gestión (Getty Images)

El exjugador del Toluca y el América en México siente que la pista para el fútbol chileno viene pesada y que, claramente, Milad tendrá que batallar para sortear este bochorno tras quedar fuera del Mundial.

“No creo que sea tan fácil tampoco unificar tantos criterios con tantos intereses creados y donde la verdad piensan en en el negocio y no lo deportivo. Eso nos va a pasar factura y lo que viene no es fácil”, sentenció.

Estay en su charla fue claro y cree que “Chile fue tercero y ahí hay intereses creados. Le deben dar una explicación a Milad por qué Chile no puede tener ningún partido, aunque dudo que sea así”.

Así se jugará el Mundial 2030

El Mundial 2030 arrancará en Sudamérica y después se desarrollará íntegramente entre España, Portugal y Marruecos.