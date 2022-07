Colo Colo y Universidad de Chile aparecieron como posibles candidatos para sumar a uno de los históricos delanteros peruanos como Paolo Guerrero. El atacante fue desechado del fútbol brasileño luego de que este fuera involucrado con un doping positivo y por la cual estuvo varios años sin actividad deportiva en el profesionalismo.

Lo cierto es que al goleador no le han faltado interesados dentro de los cuales estuvieron con opciones en el fútbol chileno. No obstante, esta situación no fue tomada en cuenta por los clubes quienes dejaron pasar esta posibilidad de tener de tener al histórico futbolista peruano.

Uno de los que estuvo cerca de sumar a Paolo Guerrero fue el Alianza Lima de Perú, pero todo indica que las negociaciones no fueron llegando a buen puerto y en la cual el atacante tendrá un nuevo destino para volver a competir profesionalmente en el fútbol.

Paolo Guerrero enfrentando a Chile con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Es que las informaciones apuntan a que el delantero volverá al fútbol brasileño, pero esta vez para defender los colores del Avaí en la máxima categoría de la competencia en dicho país. Así fue como lo dio a conocer el periodista de Bolavip Argentina, Adriano Savalli en sus redes sociales.

El comunicador dio a conocer que se llegó a un acuerdo en el club con el futbolista para que este sea el nuevo refuerzo del Avaí de Brasil. Se espera que el atacante pase los exámenes médicos para firme su contrato hasta fines de diciembre del presente año.