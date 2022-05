Todo tiene su final, algo que no quieren aceptar en el Bayern Munich con su terrible goleador Robert Lewandowski. Y no es para menos, si desde que llegó el polaco en la temporada 2014-2015 ha marcado ni más, ni menos que 344 goles, con un impresionante promedio de 0.92 por partido.

Nadie quiere que se vaya, pero es un hecho que el delantero ya tomó una decisión y pese a que le queda un año de contrato, ha pedido públicamente que lo liberen para ir a jugar por el Barcelona, donde lo están esperando con los brazos abiertos.

"No me gusta estar en esta situación. Mi etapa en el Bayern ha acabado. No veo ninguna posibilidad de seguir mi carrera allí, basado en lo que hemos podido ver en las últimas dos semanas. No veo ninguna posibilidad de seguir más en el Bayern. La mejor solución es una salida. Espero que no me retengan", afirmó.

Lewandowski está en plena concentración para jugar la UEFA Nations League (14 de junio), pero quiere dejar en claro que su época en el gigante bávaro ha concluido.

Lewandowski piensa en el Barcelona mientra está concentrado con su selección de Polonia (Getty Images)

"Tras la competición tendremos tiempo para hablar de la situación, pero no veo ninguna posibilidad de seguir más en el Bayern", reirteró el artillero sin pelos en la lengua.

ver también Courtois humilla a controvertido periodista mexicano

Recordemos que hace unas semanas también declaró que "¡España es genial! Tenemos una casa en Mallorca. El sentimiento por España está ahí y creo que es un lugar realmente bueno, no solo para ir de vacaciones". Por lo que está más que claro que el polaco ha decidido ponerse la camiseta del Barca.