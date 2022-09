Durante este jueves por la noche, un hombre de nacionalidad brasileña le apuntó con una pistola a la vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a las afueras de su domicilio en Buenos Aires, Argentina.

Finalmente, el magnicidio no pasó a mayores porque la bala no salió del arma, pero minutos después no tardaron en llegar las palabras de repudio de miles de argentinos a lo acontecido en la capital del país trasandino.

El entrenador de Universidad Católica, Ariel Holan, no quiso ser menos y lanzó un tuit este viernes, donde dejó en claro que repudia el intento de asesinato de la vicepresidenta de Argentina, junto con mandale un mensaje de solidaridad hacia ella.

"Como argentino repudio fervientemente el intento de asesinato contra la vicepresidenta", remarcó el adiestrador trasandino.

Holan dio su opinión acerca del atentado en contra de Cristina Fernández | Foto: Agencia Uno

"Es alarmante el nivel de violencia que se instala y pone en riesgo el sistema democrático. A la distancia mi saludo, admiración y acompañamiento de siempre para Cristina Fernández", cerró.

Recordar que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, dispuso feriado nacional por el ataque a la política y abogada argentina, además, la AFA decidió suspender todos los partidos del viernes.