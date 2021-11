Arturo Vidal fue uno de los grandes valores en la victoria que consiguió el Inter de Milán en la Champions League como visitante ante el Sheriff. El centrocampista nacional tuvo un gran despliegue físico, el cual ha sido gravitante en este regreso a la alta competencia que ha tenido el King en el fútbol europeo.

El centrocampista se tomó el tiempo para dialogar tras el partido que se disputó en Moldavia, donde se mostró ilusionado con el triunfo y con muchas expectativas para lo que se le aproxima al Inter de Milán en la competencia.

“Hoy era una final para nosotros. Ya van dos o tres años que el Inter queda fuera en la primera fase, este año queremos cambiar las cosas, queremos pelear por la Champions, tenemos un gran equipo, hay un plantel que tiene mucha jerarquía. Lo de ser campeón también te ayuda mucho, te da confianza y este año tenemos que demostrarlo”.

Pero no fue lo único que destacó el centrocampista de la Selección Chilena, debido a que también se refirió al increíble desgaste físico que mostró en este partido y por el cual ha incrementado en su regreso con la alta competencia que tiene el volante.

“Tuve una pretemporada buena, eso me ha ayudado mucho. La preparación que tengo acá en el Inter y en la casa con el profe Juan me ha ayudado bastante, me siento al 100% y mejor que hace mucho tiempo. Hoy se notó, corrí mucho, me sentía bien de piernas, quité muchos balones, llegué a las dos áreas y eso es lo que demuestra con el trabajo que hago día a día”, expresó en conversación con ESPN Chile.

De ahora en más el centrocampista nacional tendrá que recuperarse físicamente, debido a que el próximo partido que tiene el Inter de Milán es fundamental producto de que se enfrentarán a su clásico rival en la Serie A de Italia.