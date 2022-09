El ex delantero de Colo Colo, Iván Morales, no la estaría pasando nada de bien en México después de su pelea con el capitán de Cruz Azul, motivo que llevó a la dirigencia a cortarlo por lo que queda de la temporada según reportan medios partidarios.

Aseguran que el ex Colo Colo, Iván Morales, estaría absolutamente borrado en el Cruz Azul de México y no vería más actividad en lo que queda del año

Iván Morales llegó con una maleta cargada de ilusiones en México a principio de año tras haber tenido un más que aceptable 2021 con Colo Colo en donde se quedó con las ganas de gritar campeón del Campeonato Nacional 2021.

En suelo mexicano, eso sí, Morales no ha podido dar con la talla y no ha podido ganarse un puesto en el equipo titular del Cruz Azul, club que ahora estaría pensando seriamente en tomar una decisión radical con el ex delantero albo.

Según consigna La Máquina Celeste, medio partidario del Cruz Azul, la dirigencia del club mexicano habría decidido ‘cortar por lo sano’ y borraría a Morales en lo que resta de la temporada del fútbol azteca.

Morales no ve una en México. | Foto: Getty Images

La decisión de la dirigencia pasa, en gran parte, por la pelea que protagonizó hace un par de semanas cuando no quiso celebrar un triunfo agónico del Cruz Azul en el último minuto junto a sus compañeros e incluso se enfrascó en una discusión con el capitán Corona.

A los hechos extra futbolísticos hay que sumarle que, dentro de la cancha, Morales no ha podido estar a la altura: Ha dicho presente en 27 oportunidades con la camiseta de los cementeros y solo ha podido anotar una conquista.

Así las cosas, es muy posible que Iván Morales no continúe a final de temporada con el Cruz Azul y ya se especula con que la dirigencia le buscaría club para que pueda continuar su carrera en otro lado lejos de la capital mexicana.