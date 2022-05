Sin duda que esta fue una de las mejores temporadas de Ben Brereton en la Championship con el Blackburn Rovers. Si bien en su última caída pospusieron la lucha por el buscar el ascenso a la Premier League, el delantero chileno es una de las figuras de su equipo.

El atacante conversó con ESPN Chile en Inglaterra, donde se mostró orgulloso por el apoyo que le brindan los chilenos al respecto de su temporada en Blackburn, donde señaló que siempre hay banderas por todos los sectores del estadio.

“Desde que estuve por primera en Chile y volví a Blackburn muchos chilenos vinieron a ver mis partidos, hay banderas por todo el estadio. Siempre que vengo hay cinco o seis banderas chilenos”, comenzaba explicando el goleador nacional.

Ben Brereton enfrentando al Bournemouth en la Championship. (Foto: Getty Images)

No fue todo, debido a que también señaló que “Es lindo saber que me están apoyando en este camino y cuando los chilenos vienen siempre me sacó fotos y tengo una conversación con ellos. Es lindo que vengan y me sigan”.

Este fin de semana se disputará la última jornada de la competencia en la Championship, donde el Blackburn Rovers se medirá frente al Birmingham City en condición de visitante para cerrar una temporada exitosa en lo personal.