Carlos Palacios alza la voz y se refiere a su buen momento en Inter de Porto Alegre: "Me siento muy bien, he trabajado mucho dentro y fuera del club"

Carlos Palacios está teniendo su mejor momento en su estadía en el Inter de Porto Alegre de Brasil. Pero el comienzo para el ex jugador de Unión Española no fue fácil y recibió criticas por parte de la hinchada del "O Colorado" por su poco protagonismo adentro de la cancha.

Ahora, el futbolista de 21 años le ha dado vuelta a estas críticas y suma elogios y en la última jornada fue elegido como el mejor jugador extranjero de la fecha en el Brasileirao. En total Palacios lleva cuatro titularidades consecutivas y ha dado 2 asistencias en los últimos 3 partidos, pero la falta de gol es algo que le preocupa, así lo hizo saber en una entrevista con el canal oficial de Youtube del cuadro brasileño.

"Tengo un poco de rabia e impotencia por como se dan las cosas, a veces uno quiere hacer gol o dar una asistencia, pero siempre trato de dar lo mejor para el equipo, si se tiene que dar el gol en algún momento se dará; por algunas cosas el arquero ha salvado en la línea, el defensa también. Esperemos que pronto salga ese gol", recalcó.

Sobre su actual momentó reconoció que "me estoy sintiendo muy bien, he trabajado mucho tanto dentro del club como afuera, tratando de mejorar y ayudar a los compañeros. Por suerte he podido dar un par de asistencias, así que me siento muy feliz por eso, pero creo que lo más importante es ayudar al equipo, tratar de conseguir puntos, el objetivo y quedar más cerca de la clasificación a la Libertadores"

"Me he sentido en casa, muy cómodo, hay gente que ha trabajado conmigo para sentirme muy cómodo, así que agradecido por ellos y tratando de responderles", agregó.

"La Joya" se enfocará en el que será su próximo duelo, en el cual deberán enfrentar a Fluminense por la fecha 35 del Brasileirao y la última vez que se vieron las caras: Inter de Porto Alegre aprovechó la localía y logró un contundente 4-2 a favor del "Flu".

"Es un partido muy difícil, Fluminense es un gran rival que va a querer quedarse con los tres puntos, tendremos que salir a proponer nuestro juego para lograrlos y estar más cerca del objetivo que nos propusimos", sentenció Palacios.