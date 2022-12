Claudio Borghi también critica al Dibu Martínez: “El gesto que hizo subiéndose al podio no me gustó"

Claudio Borghi viene llegando de Qatar donde le tocó comentar para una cadena internacional el Mundial de Qatar 2022 que coronó a la selección argentina como campeón y que tuvo no sólo a Lionel Messi como figura, también al díscolo arquero Emiliano Martínez.

En conversación con Bolavip, el Bichi se refiere a las actitudes del Dibu, al que considera un buen jugador, pero aclara de entrada que no está de acuerdo con lo que vio después de la final.

“El gesto que hizo subiéndose al podio no me gustó, pero no sé qué pasa por la cabeza de un jugador en esos momentos", afirma Borghi.

Agregando que "lo que pasa es que estos chicos se conocen todos, nosotros jugábamos alemanes que solamente enfrentábamos en los mundiales o suecos. Estos chicos juegan todos en Europa, se enfrentan domingo a domingo o semana a semana en campeonatos y se conocen. Quizás hubo roces dentro de la cancha, pero uno no se dan cuenta”.

Claudio Borghi no está de acuerdo con lo hecho por el Dibu Martínez (Bolavip)

Respecto a si el Dibu Martínez es el mejor arquero del orbe, el Bichi es cauto y de hecho levanta otra candidatura.

“Si vamos a la lógica que hizo todo el mundo, que el campeón es el mejor, es el mejor arquero. Pero a mi me gusta mucho Bono, me parece muy interesante. Hay arqueros que son valorados acorde a las situaciones que tienen que enfrentar y él tuvo situaciones al final, donde en los mano a manos tapa muy bien. Entonces, técnicamente hay que jugar con los pies, que salen mejor a cortar los centros. Es medio complejo decir quién es”, cerró.