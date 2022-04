Este sábado 2 de abril será la primera noche de Wrestlemania 38 en el AT&T Stadium de Texas, pero antes de aquello se vivirá un interesante evento a sólo 28 kilómetros, se trata de NXT Stand & Deliver 2022 que se desarrollará en el American Airlines Center.

Dolph Ziggler defenderá el Campeonato de NXT ante Bron Breakker en el evento estelar de la jornada. También estará defendiendo el título Femenino de NXT, la campeona Mandy Rose en un Fatal four-way match contra Cora Jade, Io Shirai y Kay Lee Ray.

Tres títulos más estarán en disputa: Gigi Dolin y Jacy Jayne, campeonas en parejas de NXT buscarán retener frente a Raquel González y Dakota Kai en el Kickoff del evento.

También Carmelo Hayes tratará de continuar como campeón norteamericano de NXT en una fatal de cuatro esquinas con escaleras ante Santos Escobar, Solo Sikoa, Grayson Waller y Cameron Grimes.

Los campeonatos en parejas también serán defendidos: Imperium enfrenta a The Creed Brothers y MSK.

Cartelera NXT Stand & Deliver 2022

Campeonato en Parejas Femenino de NXT: Toxic Attraction (Gigi Dolin y Jacy Jayne) (c) vs. Raquel González y Dakota Kai

Campeonato norteamericano de NXT: Carmelo Hayes (c) (with Trick Williams) vs. Santos Escobar vs. Solo Sikoa vs. Grayson Waller vs. Cameron Grimes en lucha fatal de cuatro esquinas.

Tommaso Ciampa vs. Tony D'Angelo

Campeonato Femenino de NXT: Mandy Rose (c) vs. Cora Jad

Campeonatos en Parejas de NXT: Imperium (Fabian Aichner y Marcel Barthel) (c) vs. The Creed Brothers (Brutus Creed y Julius Creed) (con Malcolm Bivens) vs. MSK (Nash Carter y Wes Lee) en lucha triple amenaza.

LA Knight vs. Gunther

Campeonato de NXT: Dolph Ziggler (c) (con Robert Roode) vs. Bron Breakker

¿Cuándo será NXT Stand & Deliver 2022?

El evento de desarrollará este sábado a las 14:00 de Chile Continental, mientras que el Kickoff iniciará a las 13:00.

¿Cómo ver NXT Stand & Deliver en Chile?

Se podrá seguir a través de la plataforma WWE Network