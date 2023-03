Con dos cracks de Magallanes y un ex Colo Colo: Conmebol da a conocer el once ideal de la semana en Copa Libertadores

Esta semana finalizó la segunda fase preliminar de la Copa Libertadores, en donde equipos como el Huracán de Guillermo Soto, el Atlético Mineiro de Eduardo Vargas y el propio club chileno Magallanes siguen en carrera por llegar a la fase de grupos del torneo.

Pero la Academia no solo obtuvo su clasificación tras vencer 3-1 a Always Ready en la altura de La Paz, sino que también posee a dos jugadores en el once ideal de la semana de la Copa Libertadores, según dio a conocer la propia Conmebol.

Los elegidos por el ente rector sudamericano son el defensa central de La Roja Sub 20 Matías Vásquez, autor del primer gol del Manojito de Claveles, y el mediocampista Tomás Aránguiz, que entregó dos asistencias en el partido jugado en Bolivia.

Otros jugadores que seguramente debe tener ojo Magallanes son los dos elegidos de Independiente de Medellín, su rival en la tercera fase. El portero Andrés Mosquera y el lateral derecho Jordy Monroy son los futbolistas del conjunto colombiano presentes en el mejor equipo de la semana.

Pero en el XI ideal también aparece un viejo conocido de los hinchas albos y del fútbol chileno: Juan Martín Lucero. El Gato anotó un doblete en el triunfo 4-0 de Fortaleza sobre Maldonado, que le valió al conjunto brasileño la clasificación a la tercera fase del torneo.