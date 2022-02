El portero nacional, Cristopher Toselli sin duda está teniendo un inicio de temporada fenomenal en su nueva etapa en su carrera, la cual se desempeña en el Central Córdoba del futbol argentino.

Tras este buen actuar en el futbol trasandino, Toselli dialogó con LUN en donde fue consultado sobre la posibilidad de volver a ser considerado por la selección chilena, a lo que el portero fue muy claro ante dicha situación.

“La Selección siempre ha sido un objetivo, pero no puedo obsesionarme. Debo demostrar que tengo nivel de selección y eso se logra jugando”, partió comentando Toselli.

Tras conocer sobre su gran presente en la liga argentina, el arquero comentó lo que ha significado este cambio de fútbol la cual considera muy compleja tanto dentro como fuera de la cancha.

“Acá se juega con 15 mil personas como mínimo y todos son muy fanáticos de sus clubes. Cantan a favor de sus equipos y en contra del visitante durante todo el partido. A mí ya me han tocado de los dos cánticos”, indicó el golero.

Ante aquello, el portero titular del conjunto Ferroviario expresó que le ha tocado vivir la hostilidad de los fanáticos contrarios, quienes hacen alusión a su nacionalidad, a lo que el jugador explico como algo normal y que lo motiva.

“Ante Tigre en Buenos Aires, escuché clarito el chileno vendepatria. Me dijeron que era por el conflicto por la Guerra de las Malvinas. Me motiva sentir a la gente, no me pongo nervioso para nada. Es parte de ser futbolista” cerró el ex portero de la UC.