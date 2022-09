Chelsea vs Crystal Palace: Ver en vivo el debut de Graham Potter como técnico de los Blues

Regresa la acción de la Premier League con la disputa de la 9° fecha, donde el Chelsea tendra una jornada especial en el duelo como visitante ante el Crystal Palace.

Los Blues tendrán el estreno de su nuevo técnico, Graham Potter. El inglés de 47 años viene de dirigir al Brighton, donde tuvo positivas campañas que lo pusieron en el radar de los equipos más poderosos de la Premier. De hecho en esta temporada sumaba cuatro triunfos con las Gaviotas en seis partidos, lo que le valió la llegada a Stamford Bridge. Llega a reemplazar a Thomas Tuchel, quien ganó con los londinenses la UEFA Champions League 2020/2021.

¿Cuándo juega Crystal Palace vs Chelsea?

El partido se jugará este sábado 1 de octubre a las 11:00 horas de Chile, en el Selhurst Park Stadium.

¿Dónde ver en VIVO por tv o streaming?

El encuentro será transmitido de manera online a través de STAR+.

¿Cómo vienen?

El Chelsea si bien no ha tenido una campaña desastrosa, los resultados no han estado a la expectativa de lo que desea la dirigencia. Bastó una derrota en Champions ante el Dinamo de Zagreb más un par de resultados en falso, para que la dirigencia decidiera cambiar de entrenador. A pesar de tener un partido menos disputado por la muerte de la reina Isabel II, se encuentran en el 7° lugar con 10 puntos, claro que lejos de las 18 unidades del líder Arsenal.

Crystal Palace por su parte no ha iniciado de la manera esperada, porque los resultados no mienten y se encuentran en el 16° puesto con apenas 6 puntos. Solo un triunfo en seis partidos hablan del negativo inicio. De hecho, los dirigidos por Patrick Vieira no ganan hace tres presentaciones en el fútbol inglés.